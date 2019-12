New Mutants: il regista conferma l'arrivo del nuovo trailer per la prossima settimana

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Josh Boone ha confermato la notizia che circolava già da qualche giorno, ovvero che il nuovo trailer di New Mutants, film dell'universo X-Men più volte rimandato in casa Fox e ora in mano alla Disney, arriverà la prossima settimana.

Il regista ha infatti scritto nella didascalia sotto l'immagine del logo del film: "Il nuovo trailer realizzato sotto la mia supervisione e quella dello sceneggiatore Knate Lee e con la color-correction di Peter Deming sarà disponibile dal 6 gennaio. Siamo molto emozionati all'idea di condividerlo con voi. Sarà in tutti i cinema il 3 aprile!". Confermando quindi l'ultima data d'uscita fissata per la pellicola.

New Mutants esordirà nelle sale di tutto il mondo, quindi, con due anni di ritardo rispetto alla prima data d'uscita comunicata dalla Fox, ovvero il 13 aprile 2018; il film è stato successivamente posticipato al 22 febbraio 2019, poi al 2 agosto 2019 e poi rinviato a data da destinarsi. Nelle sale italiane il film arriverà come sempre con un giorno d'anticipo rispetto alla release statunitense, quindi il 2 aprile 2020.

Il film ha per protagonisti Anya Taylor-Joy (Magik), Charlie Heaton (Cannonball), Maisie Williams (Wolfsbane), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Henry Zaga (Sunspot), Blu Hunt (Mirage) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair). Non è ancora chiaro se New Mutants entrerà a far parte del MCU, ma almeno adesso sappiamo che arriverà in sala, e che a breve ci sarà possibile dare un'ulteriore occhiata al prodotto, e magari capire qualcosa in più su ciò che possiamo aspettarci.

Già in precedenza, Charlie Heaton - reduce dal successo di Stranger Things - aveva confermato che New Mutants sarebbe uscito sicuramente nel corso del 2020: "Lo abbiamo girato quasi due anni fa, ma la data di uscita decisa dovrebbe essere quella definitiva". L'altro film atteso per aprile prossimo, No Time To Die, si è mostrato al pubblico per la prima volta qualche settimana fa con il primo trailer, dunque tutto dipenderà da come la Disney ha intenzione di promuovere il progetto.