New Mutants: reazioni positive ai test screening della nuova versione?

Dopo il flop al botteghino di X-Men: Dark Phoenix e altri film targati 20th Century Fox la Disney è corsa ai ripari mettendo mano ai progetti in cantiere per lo studio acquisito ufficialmente lo scorso marzo. Tra questi c'è anche New Mutants, il nuovo film ambientato nell'universo degli X-Men per cui ha ordinato una serie di riprese aggiuntive.

Nonostante il primo trailer di New Mutants sia stato pubblicato nel 2017 il film con Maisie Williams e Anya Taylor-Joy non arriverà nelle sale prima del 3 aprile 2020, e se le ultime indiscrezioni saranno confermate la data in questione sarà quella definitiva.

Stando a quanto riferito dai reporter di Dicussing Film e The Geek World Wide, infatti, di recente si sarebbe tenuta una sessione di test screening per mostrare per la prima volta la nuova versione del film. Sempre secondo queste voci, gli spettatori avrebbero apprezzato il film anche grazie a delle atmosfere orrorifiche vicine alla visione originale di Josh Boone.

Variety nei giorni scorsi ha confermato che, nonostante tutto, la Disney è consapevole che New Mutants avrà un potenziale piuttosto limitato al box office, al contrario per esempio dei film del Marvel Cinematic Universe che nel 2019 hanno abbondantemente superato i 5 miliardi di incassi, ma chissà che questa nuova versione della pellicola non possa conquistare la curiosità anche i fan più scettici.