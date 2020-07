New Mutants, pubblicata la scena d'apertura: inoltre, i clamorosi piani per una trilogia!

Nel corso del panel dedicato per il Comic-Con Home, l'attesissimo cinecomic horror New Mutants si è mostrato in tutta la gloria della sua prima, sorprendete scena iniziale, che potete gustarvi nel video all'interno dell'articolo.

Il filmato, che parte dal minuto 24:18, include tre minuti e mezzo dalla scena di apertura e un nuovo trailer (lo stesso trapelato qualche giorno fa). Inoltre, nel corso del panel il regista Josh Boone ha svelato i piani per una trilogia horror ambientata nel mondo degli X-Men:

"Dopo aver realizzato Colpa delle stelle, sono tornato dalla Fox e ho detto: 'Dovete farmi sviluppare un film su Nuovi Mutanti'. Avevamo preparato praticamente un fumetto, una sorta di PDF nel quale avevamo aggiunto delle vignette da tutti questi fumetti che amiamo davvero tanto e li abbiamo trasformati in una sorta di trattamento per un film, nel quale presentavamo la storia e i personaggi. I protagonisti sono sempre stati quelli che vedrete in questo film, anche se ovviamente avevamo in programma di introdurne di nuovi nel prossimo film - il personaggio di Warlock era presente in tutte le prime bozze della sceneggiatura, ma era così costoso che non eravamo in grado di farlo. Fondamentalmente, eliminarlo dalla narrazione ci ha permesso di girare il film. Quindi il nostro piano era di far tornare Warlock nel prossimo episodio e provare a raccontare la sua storia. Dovevano essere tutti dei film di genere horror separati: il primo era come un film horror di claustrofobia, il secondo doveva essere un film di invasione aliena con Warlock, e poi il terzo avrebbe preso diversi elementi dei crossover degli X-Men della fine degli anni '80 e dei primi anni '90 e sarebbe stato una sorta di film horror soprannaturale e apocalittico. Questo era il piano."

Vi ricordiamo che il film è atteso in sala il 28 agosto prossimo, anche se ci sono state voci di una possibile distribuzione tramite Disney+.