New Mutants, uno dei protagonisti conferma che il film arriverà nel 2020

A quanto pare, dopo anni di tira e molla, finalmente nel 2020 i fan dei cinecomic potranno mettere mani e occhi su New Mutants, misterioso spin-off in salsa horror della saga degli X-Men che negli ultimi mesi ne ha passate davvero di cotte e di crude.

Nato come ramo aggiuntivo del franchise degli X-Men della 20th Century Fox, il film è stato interrotto e riavviato a più riprese, soprattutto durante le trattative per l'acquisto della major da parte della Disney.

Si è parlato di una morte totale, alcuni hanno additato lo streaming on demand come possibile trampolino di lancio, altri ne hanno perso completamente le tracce. Tuttavia, secondo una delle star del film, sembra che l'attuale data di uscita di New Mutants per il 2020 è quella definitiva.

A confermarlo Charlie Heaton, attore noto soprattutto per il suo lavoro su Stranger Things, che è apparso di recente alla convention For the Love of Sci-Fi, dove ovviamente gli è stato chiesto della sua esperienza col il film degli X-Men.

"Non so esattamente quando uscirà", ha detto Heaton, "ma so che uscirà il prossimo anno. Lo abbiamo girato quasi due anni fa, ma la data di uscita decisa dovrebbe essere quella definitiva."

La data cui l'attore ha fatto riferimento è quella precedentemente annunciata del 3 aprile 2020, comunicata a maggio scorso. Ciò significa che molto presto avremo un (nuovo) primo trailer, dopo il teaser di quasi tre anni fa? Staremo a vedere: del resto l'altro film atteso per aprile prossimo, No Time To Die, si è mostrato al pubblico per la prima volta qualche settimana fa, dunque tutto dipenderà da come la Disney ha intenzione di promuovere il progetto.

Secondo alcuni rumor, la nuova versione rimaneggiata dopo l'acquisizione della Disney eliminerebbe ogni cenno agli X-Men che, ricordiamo, la compagnia tramite i Marvel Studios si sta preparando a riavviare.