New Mutants potrebbe uscire il prossimo agosto con il rating R

Il film dedicato ai Nuovi Mutanti, New Mutants, ha subito numerosi posticipi ed ora arriverà ad agosto 2019, con delle riprese aggiuntive in preparazione alla Fox.

Parlando con Collider, il produttore Hutch Parker ha svelato, che al momento, il film dedicato ai New Mutants potrebbe addirittura uscire con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.]: "E' una di quelle pellicole che potrebbe uscire con il rating R oppure con un PG-13 estremo. Parlando in termini di sottogeneri nel genere del cinecomic, è ovviamente una sorta di horror, e molti film horror oggigiorno escono con il rating R ma gli attori sono tutti giovanissimi, quindi chissà. Lo studio è aperto a tutto... tradizionalmente, i film sui supereroi sono tutti PG-13 esclusi Logan e Deadpool, e i film horror tutti R, vedremo questo cosa otterrà.".

La pellicola è diretta e co-scritta da Josh Boone, che cosi aveva parlato della pellicola in una recente intervista: "A questi ragazzi non potrebbe importare di meno di diventare X-Men. Sono cosi incasinati e gli sono capitate delle cose cosi orribili, che stanno cercando solo di capire come uscire da questa situazione. Abbiamo cercato di renderlo meno "X-Men" e fare un film incentrato sui personaggi e sulle performance degli attori protagonisti, e soprattutto più credibile e 'sui piedi per terra' delle altre pellicole sui mutanti della Marvel".