New Mutants posticipato al 2019, nuove date di uscita per Deadpool 2 e Gambit

Mossa a sorpresa da parte della. In seguito all'abbandono di Gore Verbinski da regista di, la Fox ha deciso di rivedere il suo calendario di uscite di cinefumetti ispirati ai fumetti della

Mentre X-Men: Dark Phoenix resta invariato per novembre 2018, la Fox ha anticipato la data di uscita di Deadpool 2 di David Leitch. Il sequel con Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel non arriverà più nei cinema il 1° giugno bensì il 18 maggio, un mese sovraffollato di grosse uscite.

Deadpool 2 si troverà ad uscire due settimane dopo l'atteso Avengers: Infinity War ed una settimana prima di Solo: A Star Wars Story, mentre in quello slot se la dovrà vedere con l'horror Slender Man della Screen Gems/Sony Pictures.

Il cambiamento più sostanziale riguarderà, però, New Mutants di Josh Boone. Nonostante un'uscita fissate per l'inizio di aprile, un trailer già arrivato in rete e promo su promo diffusi dallo studio, la Fox ha deciso di posticipare la sua data di uscita di addirittura un anno! In questo modo New Mutants non arriverà più il prossimo 13 aprile bensì il 22 febbraio 2019. A quanto pare, la Fox non voleva avere due titoli Marvel al cinema nello stesso periodo, visto che Deadpool 2 e New Mutants sarebbe arrivato, in alcuni mercati internazionali, uno a distanza breve dall'altro.

Infine, la Fox ha fissato una nuova data di uscita per il Gambit con Channing Tatum: dal 14 febbraio 2019 ora il cinecomic arriverà il 7 giugno 2019. Sembra che la Fox crede che il progetto, descritto come una commedia d'azione incentrata su di una rapina, possa funzionare più come Marvel Movie estivo.