New Mutants e la parabola dell'assurdo: il film che uscirà è quello presentato nel 2017

Secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, la versione di New Mutants che uscirà al cinema ad agosto sarà la stessa presentata originariamente nel 2017.

Inizialmente previsto per il debutto il 13 aprile 2018, il film è stato rinviato diverse volte prima che la Disney (che lo aveva acquisito dopo la fusione con la Twentieth Century Fox) lo programmasse definitivamente per aprile 2020. Tuttavia, quella che i fan hanno iniziato a chiamare la maledizione di New Mutants, pur di colpire ancora ha sprigionato sul mondo una piccola pandemia di Coronavirus, che ha costretto la major a rinviare ancora una volta il progetto.

Supponendo che per allora i cinema saranno di nuovo aperti, New Mutants arriverà finalmente quest'estate, ma in un nuovo report emerge una curiosità a dir poco delirante: le famose riprese aggiuntive che tra il 2018 e il 2019 avrebbero costretto il film ad almeno tre/quattro rinvii, a quanto pare non hanno mai avuto luogo. Di conseguenza, come riferito dal magazine, "il film rimane in tutto e per tutto quello che il pubblico aveva visto in un test-screening del 2017, ma con effetti visivi molto migliorati".

In altre parole, si tratta del film che Josh Boone aveva originariamente consegnato alla Fox prima che lo studio decidesse autonomamente di apportare una serie di modifiche che probabilmente rimarranno sempre sconosciute.