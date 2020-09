New Mutants da oggi al cinema: Henry Zaga racconta la sua esperienza paranormale sul set!

Parlando con Cinemablend nel corso di una recente intervista promozionale per New Mutants, l'attore Henry Zaga ha raccontato la sua esperienza sul terrificante set costruito per il film di Josh Boone, l'ospedale psichiatrico Medfield State Hospital.

L'attore ha spiegato che diversi altri membri del cast e della troupe hanno le loro storie da raccontare, ma lui in prima persona ha avuto un inquietante incidente sul set quando ha sentito un forte odore di qualcosa che lo ha fortemente disturbato. Ha rivelato:

"A molte persone sono successe storie folli su quel set. Io mi ci sono divertito così tanto. Mi comportavo un po' come il buffone della classe, perché era davvero esilarante. Ma ogni tanto sentivo questo strano odore, un odore veramente strano che non assomigliava a niente che avessi mai sentito prima in vita mia. E chiedevo agli altri se lo sentivano anche loro. Avevo la sensazione che ci fosse qualcosa lì con noi, sapete?"

Il mistero di Henry Zaga probabilmente rimarrà senza risposta, ma i fan potranno scoprire i segreti di New Mutants da oggi 2 settembre: dopo anni di attesa, infatti, il cinecomic con Anya Taylor-Johnson e Maisie Williams arriva nelle sale italiane e insieme a Tenet di Christopher Nolan e Onward della Pixar tenterà di risollevare le sorti del box office nostrano dopo aver inaugurato quello statunitense.

