New Mutants, un nuovo video con Anya Taylor-Joy ci mostra i poteri di Magik

"C'è una ragione se le persone credono nella magia. Vi presentiamo Illyana Rasputin" recita l'ultimo tweet promozionale di New Mutants (che però funziona meglio in inglese, visto il gioco di parole con il nome del personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy). Guardiamo insieme la nuova featurette dedicata a Magik.

Manca poco all'uscita di New Mutants nelle sale (o almeno si spera), ed è tempo di capire meglio cosa ci dobbiamo aspettare dallo spin-off di X-Men.

"The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato

dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere

luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova,

mentre cercano di fuggire" si legge ad esempio nella sinossi ufficiale del film diretto da Josh Boone.

Ma chi sono i ragazzi di cui si parla?

si parte da Danielle Moonstar/Mirage (Blu Hunt), che possiede il potere di creare illusioni servendosi delle paure delle altre persone; passiamo poi a Rahne Sinclair/Wolfsbane (Maisie Williams) che si trasforma in un lupo mannaro; c'è anche Sam Guthrie/Cannonball (Charlie Heaton), che utilizza energia termo-chimica come propellente per volare e per creare un campo di forza protettivo; Roberto da Costa/Sunspot (Henry Zaga), può invece assorbire le radiazioni solari e riconventirle per gli utilizzi più vari; e, infine, Illyana Raspuntin/Magik (Anya Taylor-Joy), la sorella minore di Colosso dalle portentose abilità magiche e psichiche, che vediamo in azione anche nel video che trovate in calce alla notizia.

Attendiamo dunque fine mese per incontrare finalmente i New Mutants, e scoprire quale sarà la loro grande avventura.