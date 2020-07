New Mutants, il nuovo trailer del film Marvel ne annuncia la presenza al Comic-Con Home

Dato che il primo trailer di The New Mutants era stato rivelato nel 2017, ormai tre anni fa, all'interno della cornice del San Diego Cominc-Con, è più che giusto tornare ad ammirare il problematico cinecomic diretto da Josh Boone nello stesso evento, rinominato quest'anno Cominc-Con at Home per la Pandemia da Coronaviurs.

Pubblicando un nuovo trailer, infatti, i 20th Century Studios della Disney hanno annunciato un panel virtuale dedicato al cinecomic in programma per il prossimo 23 luglio dove saranno presenti Josh Boone, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Blu Hunt, Charlie Heaton e Alice Braga.



Nel film faremo la conoscenza di Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy) e Danielle Moonstar (Blu Hunt), ma anche di Wolfsbane (Maisie Williams), Sunspot (Henry Zaga) e Cannonball (Charlie Heaton). Tutti questi nuovi mutanti sono rinchiusi all'interno di una struttura psichiatrica pensata per controllare i giovani ragazzi dotata di poteri che non sono in grado di controllare, una struttura guidata dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga).



L'uscita di The New Mutants è attualmente prevista nelle sale americane per il prossimo 28 agosto 2020, nella speranza che possa davvero sbarcare al cinema in questa maledetta Pandemia da Coronavirus.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.