New Mutants, nel nuovo film degli X-Men c'è un personaggio ispirato a Stephen King

Nel corso di una recente intervista promozionale Josh Boone, sceneggiatore e regista del nuovo film Marvel New Mutants, legato alla saga degli X-Men, ha dichiarato che uno dei personaggi è ispirato a ben due libri di Stephen King.

Trattasi di Sam Guthrie, alias Cannonball, la cui versione del film stando a quanto dichiarato da Boone è ispirata direttamente a Carrie e Firestarter, famosi best-seller di King arrivati al cinema grazie rispettivamente a Brian De Palma e Mark Lester.

“Non avere la capacità di gestire le sue abilità mutanti porta Sam ad avere paura di ciò che può fare, e di certo i ricordi del passato non aiutano, perché a causa di quei poteri ha causato diverse distruzioni” ha rivelato Josh Boone. “Volevamo che fosse qualcuno intenzionato a punirsi e che a causa dei suoi poteri, quando volava, non poteva atterrare perfettamente, così che ogni volta rischiasse di rompersi un braccio e un mucchio di altre ossa. Un personaggio che se sta volando corre il rischio di morire. Volevamo che fosse davvero spaventoso, un po' come Carrie o Firestarter."

Boone ha aggiunto: “Quando dico di essermi ispirato a Stephen King, mi riferisco al modo in cui tratta nei suoi romanzi i cosiddetti poteri tipici dei supereroi dei fumetti, quelle cose che nella vita reale sarebbe davvero orribili. Volevamo che il nostro personaggio fosse l'incarnazione del peccato che lui stesso aveva commesso accidentalmente nel passato."

