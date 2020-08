New Mutants: il nuovo, bellissimo poster IMAX riporta la data d'uscita del film

Continua la campagna promozionale per New Mutants, lo sfortunato spin-off di X-Men che non riesce proprio a uscire in sala. Ma a quanto pare, il nuovo poster IMAX confermerebbe la data d'uscita del film.

In casa Disney (Fox) sembrano convinti: questa volta è quella buona.

L'uscita di New Mutants di Josh Boone sembrerebbe infatti essere confermata per il 28 agosto, come annunciato in sede di Comic-Con di San Diego virtuale, nonostante i dubbi che erano sorti nelle settimane successive.

A renderlo noto è il nuovissimo poster IMAX, lo stesso che potete ammirare anche in calce alla notizia, che per l'appunto sfoggia con convinzione la fatidica data.

Nell'attesa pellicola vedremo dunque un bizzarro assortimento di giovani mutanti composto da Danielle Moonstar/Mirage (Blu Hunt), Rahne Sinclair/Wolfsbane (Maisie Williams), Sam Guthrie/Cannonball (Charlie Heaton), Roberto da Costa/Sunspot (Henry Zaga) e Illyana Raspuntin/Magik (Anya Taylor-Joy) alle prese con degli strani episodi che si stanno verificando nell'ospedale psichiatrico in cui sono rinchiusi. "Le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova,

mentre cercano di fuggire" anticipa la sinossi ufficiale.

E se siete alla ricerca di contenuti sul film, vi ricordiamo che a questo link potete trovare un nuovo spot di New Mutants con delle scene finora inedite, mentre in questa featurette potrete vedere in azione la Magik di Anya Taylor-Joy.