New Mutants, ecco nuove foto per l'horror Marvel: il villain vi darà gli incubi!

In queste ore sono state pubblicate delle nuove foto estratte da New Mutants, atteso nuovo cinecomic Marvel-Disney sviluppato dalla 20th Century Fox e anticipato come il primo film horror della Marvel.

Nelle immagini, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, possiamo vedere anche il terrificante villain del film, il cui aspetto sembra effettivamente adatto per un film dell'orrore.

Nel film faremo la conoscenza di Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy) e Danielle Moonstar (Blu Hunt), ma anche di Wolfsbane (Maisie Williams), Sunspot (Henry Zaga) e Cannonball (Charlie Heaton). Tutti questi nuovi mutanti sono rinchiusi all'interno di una struttura psichiatrica pensata per controllare i giovani ragazzi dotata di poteri che non sono in grado di controllare, una struttura guidata dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga).

New Mutants come noto ha avuto una storia editoriale a dir poco complessa, col passaggio da Fox a Disney che sembrava essersi finalmente risolto in un'uscita fissata per aprile 2020: tuttavia la pandemia di Coronavirus ha impedito l'uscita dell'opera, che al momento è tornata nel dimenticatoio della major, che non ha ancora annunciato una nuova data. Alcuni pensano che alla fine l'opera sarà distribuita direttamente su Disney+, anche se al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito.

