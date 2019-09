New Mutants, la nuova versione elimina i cenni agli X-Men della Fox: il film sarà MCU?

E' possibile che, ora che i diritti del film sono in mano alla Disney, il misterioso e redivivo New Mutants verrà in qualche modo collegato al Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige e dei Marvel Studios?

La voce ha iniziato a prendere banco fin dalla fusione Disney-Fox, ma negli ultimi giorni si sta via via rafforzando sempre di più: dopo le prime reazioni positive ai recenti test-screening, emergono nuovi dettagli sulla versione più recente del film, che a quanto pare avrebbe eliminato ogni riferimento alla saga degli X-Men della Fox.

Che sia per creare un eventuale ponte con il MCU, o per il semplice fatto di volerlo scollegare dal franchise creato da Bryan Singer e renderlo un film completamente autonomo, a quanto pare la Disney in New Mutants non farà alcuna menzione agli X-Men che il pubblico ha imparato a conoscere dal 2000 ad oggi: anzi, non solo tutti i protagonisti saranno personaggi completamente inediti sul grande schermo (quindi sconosciuti al pubblico generalista) ma addirittura pare che i protagonisti del film non sappiano cosa sia un "mutante".

Inoltre è stato confermato che le scene post-credit che avrebbero introdotto Sinistro come futuro villain sono state completamente tagliate.

Insomma, benché il futuro di New Mutants appaia molto più confortante rispetto a quanto si prospettava qualche mese fa, molte cose sono ancora avvolte nella nebbia più assoluta. Secondo voi come si risolverà la situazione? Il film sarà uno stand-alone "usa e getta", oppure Feige ci metterà del suo per sfruttare i personaggi anche in futuro?

Del resto il ricchissimo cast include anche giovani attori dall'avvenire piuttosto promettente, come Anya Taylor-Joy, Maisie Williams e Charlie Heaton, che di certo hanno il potenziale per attirare un'intera generazione di pubblico nelle sale.

