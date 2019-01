New Mutants: nuova foto, il film potrebbe arrivare direttamente su Hulu?

Ad oggi, ufficialmente, New Mutants debutterà quest'agosto, dopo esser stato posticipato una prima volta. Ed infatti, arriva anche una nuova foto ufficiale (che trovate dopo il salto), con la Magik di Anya Taylor-Joy descritta come una "st****a cazzuta dall'Inferno".

Ma quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe preoccupare - e non poco - gli appassionati dei mutanti dei fumetti della Marvel.

Stando allo scooper Scott Bechtel, ci sarebbero dei problemi dietro le quinte che potrebbero portare la Fox a 'cancellare' l'uscita cinematografica del crossover e far uscire la pellicola direttamente sulla piattaforma digitale Hulu in esclusiva.

"Ho sentito qualcosa a riguardo" ha spiegato lo scooper su Twitter "New Mutants sarà posticipato ancora una volta. Fox e Josh Boone stanno lottando realmente per venire a patti su un prodotto comprensibile e finito. Al momento, stanno pensando di farlo uscire ad inizio Novembre. Ma... Fox sta accarezzando l'idea di farlo uscire direttamente su Hulu ad ottobre.".

La cosa preoccupante è la frase che segue: "Stanno semplicemente decidendo quale metodo ha un ritorno molto più proficuo di un film, altrimenti, già morto in partenza". Della serie 'ouch'. A questo vanno aggiunte le dichiarazioni di un altro scooper, Thomas Polito, che spiega: "Apparentemente, il piano era quello di avere Simon Kinberg a supervisionare le riprese aggiuntive di New Mutants perché, semplicemente, lui non aveva apprezzato il montaggio di Boone, che è qualcosa di nuovo e differente. Kinberg avrebbe 'aggiustato' quei 3/4 di film che non aveva apprezzato. Voglio chiarire che il montaggio di Boone di New Mutants non era cosi terribile. E' solo Kinberg che non ha amato la direzione di Boone che avrebbe portato alle riprese aggiuntive. E sappiamo l'ultima volta che Kinberg non ha apprezzato qualcosa e ha deciso di condurre delle riprese aggiuntive come è andata a finire [Fantastic Four del 2015...]".



Chiaramente, fin quando non arriveranno degli aggiornamenti ufficiali, trattate questo rumor con le 'pinze'.