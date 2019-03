New Mutants, Maisie Williams rivela: 'Le riprese aggiuntive non sono ancora state fatte'

Nel corso di una recente intervista con Rolling Stones l'attrice Maisie Williams, oltre a dichiarare di non avere la minima idea di quando uscirà New Mutants, ha anche spiegato che le riprese aggiuntive non sono ancora state effettuate.

L'attrice, che interpreta la X-Woman Wolfsbane, una mutante scozzese col potere di tramutarsi in lupo figlia di una prostituta, ha confermato che le riprese aggiuntive di New Mutants delle quali si è tanto parlato negli scorsi mesi sono vere, e davvero avevano l'obiettivo di rendere il film "più spaventoso", come dice la Williams ... il problema è che ad oggi non sono ancora avvenute.

La dichiarazione dell'attrice conferma un rumor dell'Hollywood Reporter, che ovviamente vi avevamo riportato qualche settimana fa, secondo il quale la nuova sessione di riprese non era stata ancora programmata.

Insomma, il progetto sembra essersi impantanato a prescindere dall'acquisizione Disney-Fox, che non fa che gettare un'ombra ancora più oscura sul suo futuro: ad oggi infatti non solo non è chiaro se New Mutants arriverà al cinema o in streaming, su Hulu o su Disney+, ma è davvero difficile anche solo ipotizzare che venga definitivamente completato; con i diritti di sfruttamento cinematografico degli X-Men ora in mano ai Marvel Studios di Kevin Feige, insieme a quelli dei Fantastici Quattro, è sempre possibile che si decida di spazzare via il progetto con un colpo di spugna e fingere che non sia mai esistito.

Sarebbe un vero peccato, perché fin dal primo trailer New Mutants ha mostrato le potenzialità per una certa peculiarità. Certo è che nessuno vorrebbe vedere un film castrato montato con la colla e la speranza e fatto uscire con il destino già segnato, e dato che la Disney si trova nella comoda posizione di poter rinunciare al tutto senza perdere neanche un dollaro è quasi più augurabile che la compagnia decida di staccare la spina per dedicarsi ad altro.

Staremo a vedere.