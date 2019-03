New Mutants, Maisie Williams: 'Non so nemmeno io quando ca**o uscirà!'

La fusione tra Disney e Fox è ormai stata completata in via definitiva, il che significa che i più grandi franchise della Fox sono ora di proprietà della Casa di Topolino, compresi gli X-Men e tutti i progetti satellite, tra i quali i New Mutants di Josh Boone, tra i cinecomic più travagliati di sempre.

Mentre X-Men: Dark Phoenix raggiungerà la sale internazionali il prossimo 6 giugno, il destino del film di Boone è invece ancora incerto, più volte posticipato e a quanto pare revisionato profondamente, tant'è che sono ormai due anni che non se ne hanno notizie. Ultimamente era trapelata l'indiscrezione che voleva il film in procinto di passare dal cinema al piccolo schermo, di prossima uscita su piattaforme come Hulu o la nuova Disney+, ma si tratta di semplici rumor non confermati.



Si potrebbe pensare che le star protagoniste del progetto conoscano dunque - almeno loro - il destino di New Mutants, ma non è così, visto che l'interprete di Wolfsbane, Maisie Williams (Il Trono di Spade), in una recente intervista ha tuonato contro la produzione del film. Parlando con Rolling Stone l'attrice ha infatti detto: "Chissà quando ca**o uscirà il film! Spero che questa intervista possa servire a far smuovere le acque".



Il sito ha anche sottolineato che la Williams ha rivelato di aver parlato recentemente con la co-star, Charlie Heaton (Stranger Things), spiegando che neanche l'attore sa cosa stia realmente accadendo dietro le quinte.