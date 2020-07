New Mutants, Maisie Williams: 'La storia tra Rahne e Danielle è il cuore del film'

Dall'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego ci sono arrivati tanti aggiornamenti su New Mutants, dalla scena d'apertura del film a un nuovo promo... Che anticipa un'interessante risvolto amoroso. Vediamo cosa hanno da dire Maisie Williams e Josh Boone in merito.

Verso la fine del filmato mostrato durante il panel al Comic-Con @ Home, vediamo infatti Rahne Sinclair (Maisie Williams) e Danielle Moonstar (Blu Hunt) condividere un momento decisamente meno catastrofico del resto del video...

Così il regista della pellicola, Josh Boone, e l'attrice Maisie Williams, hanno commentato il rapporto tra i due personaggi e l'importanza che questo avrà nel film.

"Nei fumetti i due personaggi avevano già un legame telepatico. E da lì è accaduto tutto molto naturalmente. Volevamo semplicemente mostrarvi i personaggi che amate mentre si innamoravano a loro volta" ha affermato il regista, anticipando che "La loro relazione è certamente la colonna portante del film".

E Maisie concorda: "Credo che al suo cuore ci sia questa storia d'amore davvero dolce. Lo riporta con i piedi per terra".

Ma uno degli elementi essenziali affinché tutto potesse funzionare era sicuramente il casting.

"Mi incontrai con Josh parecchio tempo fa, e finii con l'ottenere la parte di Rahne, e poi con il fare alcuni screen test con varie attrici, prima di trovare Dani. Ma già da quella prima audizione insieme, Blu e io ci siamo davvero trovate. Era così bello poter vedere una relazione del genere. In un mondo tipicamente maschile come quello dei supereroi, è stato un bel cambiamento poter vedere queste due donne piene di fragilità proteggersi l'un l'altra, e portare luce nelle rispettive vite" ha raccontato Williams.

E Boone aggiunge, ribadendo la necessità di trovare due attrici di talento che avessero chimica tra loro: "Non so se avremmo potuto realizzare il film senza Blu. Non potevamo scegliere qualcun altro. Era lei l'attrice perfetta per la parte, e quando abbiamo visto lei e Maisie insieme, era come se fosse arrivata la fine della storia. Dovevano baciarsi durante il provino. Non è stato certo come ora, ai tempi del COVID" anticipando anche che il provino in questione sarà inserito tra i contenuti speciali dell'edizione home video.

A scanso di nuovi spostamenti, New Mutants dovrebbe arrivare nelle sale il 28 agosto 2020.