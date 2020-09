New Mutants, Josh Boone rivela: 'Sceglierò più attentamente il mio prossimo film!'

Ora che dopo anni di battaglie e imprevisti New Mutants è finalmente uscito nelle sale, scontentando un po' tutti, nel corso di una recente intervista Josh Boone ha potuto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Parlando con BBC, infatti, il regista ha spiegato: "Ci siamo ritrovati in una circostanza sconcertante con la quale la maggior parte delle persone non deve avere a che fare. Credo che in fin dei conti siamo riusciti a portare a termine l'impresa ma, oh mio Dio, abbiamo dovuto sudarcela. Abbiamo resistito mentre accadeva di tutto e le nostre possibilità diventavano sempre più piccole e alla fine ci siamo detti: 'Wow, non posso credere che ci siamo riusciti!'"

Il problema più difficile da superare, secondo Boone, è stato quello del budget: "Una volta che inizi a capire come sarà è il film, la cosa difficile diventa il budget, perché inizi a capire che dovrai dimezzare il tuo sogno. Non voglio parlarne in un modo negativo, ma questa è la realtà a Hollywood. Qualsiasi regista che va a fare un film alla fine deve fare i conti col budget. Quindi, anche se qualcuno sta girando un film da 200 milioni di dollari, probabilmente avrebbe avuto bisogno di 400 milioni di dollari."

Non è un segreto che la Fox abbia tagliato il budget di New Mutants numerose volte, e il passaggio del progetto alla Disney non gli ha di certo facilitato le cose, ma in attesa di scoprire come il fallimento critico e commerciale del film influenzerà la sua carriera, Boone ha garantito che sceglierà il suo prossimo progetto più attentamente:

"Dopo che lo abbiamo completato c'è stata una pandemia! E' stato molto strano, devo ammetterlo. E ora siamo al cinema con un film che parla di ragazzi rinchiusi come se fossero in quarantena!. Mi sono detto, cavolo, forse sarà meglio scegliere il prossimo progetto in modo più saggio."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di New Mutants e a delle recenti dichiarazioni di Maisie Williams, che ha rivelato di volersi ispirare a Robert Pattinson per il proseguo della sua carriera.