New Mutants, grosse novità per l'uscita del film: Disney ha scelto il mercato digitale

Sembra che finalmente le cose per The New Mutants del regista Josh Boone stiano iniziando a muoversi, dato che nella notte dagli Stati Uniti sono arrivati sviluppi a dir poco interessanti riguardo la tanto attesa distribuzione del film.

Presentato con un trailer nel 2017 ma ritardato per un verso o per un altro, il cinecomic horror è passato dalla Fox alla Disney e a causa del Coronavirus ha perso anche l'ennesima data di uscita (fissata ad aprile 2020) e per mesi si è parlato di una possibile distribuzione in video on demand: ebbene, dopo aver ipotizzato un lancio tramite Disney+ (una mossa però quasi impossibile, scoprite perché) nella notte è emerso che The New Mutants andrà direttamente sulle piattaforme Video On Demand.

Anton Volkov di Trailer Track ha scoperto che il film è stato disponibile come pre-ordine su Amazon Prime Video, anche se per poche ore: non c'è alcun segno di una data di uscita, ma il film costerà $25,99 negli Stati Uniti e £13,99 nel Regno Unito, almeno stando alla pagina ufficiale successivamente rimossa dal servizio. Dopo la rimozione, Amazon ha ufficialmente dichiarazione: "I nostri accordi con il fornitore di contenuti non consentono acquisti di questo titolo in questo momento".

Insomma, annuncio troppo avventato che ha costretto il servizio ad un dietrofront, o grossa cantonata? Rimanete sintonizzati per eventuali conferme o smentite.

Per altri approfondimenti guardate le nuove foto di New Mutants, pubblicate forse non casualmente solo qualche ora fa.