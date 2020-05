New Mutants, l'attesa è finita: ecco quando uscirà al cinema

Dopo l'ennesimo rinvio New Mutants vedrà finalmente la luce del giorno... O meglio, il buio della sala cinematografica. Lo spin-off di X-Men ha una nuova data di uscita.

Diciamocelo, ormai New Mutants lo credevamo tutti maledetto.

Tra reshoot e riscritture, acquisizioni e virus letali, non pensavamo quasi di vivere abbastanza a lungo per vederlo su un grande schermo, ma invece eccolo qui.

Disney ha finalmente stabilito una nuova data di debutto nelle sale per la pellicola diretta da Josh Boone con protagonisti, tra gli altri, Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Split) e Charlie Heaton (Stranger Things).

Dunque non prendete altri impegni e annotatevi sul calendario il 28 agosto 2020.

Al momento, non sappiamo però se questa data farà fede anche per il nostro paese, o se cambierà a seconda dei vari mercati, ma per ora ci accontentiamo di sapere che New Mutants arriverà sicuramente nelle sale (contrariamente alle speculazioni che lo volevano pronto per essere distribuito in streaming).

In più, assieme al cinecomic targato 20th Century Studios, è stato annunciato anche un altro debutto nelle sale, quello della pellicola d'avventura Ron's Gone Wrong, l'ibrido tra animazione e live-action con Jack Dylan Grazer, che arriverà al cinema il 23 aprile 2021 (due mesi dopo la data d'uscita iniziale).