New Mutants, il film è stato girato in un celebre set di Martin Scorsese

Dopo numerosi ritardi e altrettanti rinvii, finalmente The New Mutants ha una sua data d'uscita fissata, anche se uscirà sotto la Disney e non più per la 20th Century Fox, ora ribattezzata 20th Century Studios.

Annunciato inizialmente nel 2017 con un trailer che aveva stupito il mondo, il film di Josh Boone - fra le altre cose - è rimasto ferito nel fuoco incrociato causato dalla fusione delle due compagnie, e in questi anni si è parlato diverse volte di cancellazione definitiva, riesumazione, distribuzione via streaming, riscritture totali o parziali e lunghe e costose sessioni di riprese aggiuntive.

Bene, ora stando alle dichiarazioni di Alice Braga, che interpreta la Dott.ssa Cecilia Reyes nel film, tali riscritture o fasi di reshoot non sarebbero mai state effettuate: "Josh [Boone, ndr] ha preparato così tanto questo film, che lui e Knate Lee [lo sceneggiatore, ndr] erano in anticipo sui tempi, sulla sceneggiatura e tutto il resto, quindi non ci sono state riscritture in corso d'opera. Abbiamo passato molto più tempo a creare l'ambiente giusto sul set e trovare la giusta energia. La location è così incredibile, hanno girato Shutter Island qui, il film di Scorcese, ed è una cosa che puoi sentire."

Boone in precedenza aveva messo in chiaro che la versione che sarà distribuita nei cinema dalla Disney corrisponde a tutti gli effetti al film che ha voluto realizzare lui stesso, senza alcuna interferenza da parte dei produttori, sottolineando che non avrebbe contribuito a promuoverlo nel caso in cui non fosse stato all'altezza dei suoi standard.

