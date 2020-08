New Mutants, due nuovi fantastici poster per l'imminente nuovo film Marvel sugli X-Men

Dopo mesi, anzi anni di rinvii e incertezze, per New Mutants sembra finalmente arrivato il momento di uscire in sala: nelle scorse ore infatti negli Stati Uniti sono iniziate ufficialmente le prevendite per i biglietti, e la Disney ha voluto festeggiare con la pubblicazione di due nuovi poster.

Come al solito potete ammirare le locandine promozionali in calce all'articolo: cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Nelle scorse settimane i fan hanno atteso un annuncio per l'uscita di New Mutants sul servizio di streaming Disney+ poiché sono passati ormai anni dalla data di uscita originale dello sfortunato film, che ha subito numerosi rinvii e modifiche. Tuttavia la Disney è rimasta schierata con la sua decisione originale di far uscire il film al cinema dopo averne acquisito i diritti a seguito della fusione con la Fox: il regista Josh Boone ha recentemente spiegato questa mossa.

"Con la maggior parte dei film esiste un contratto che garantisce un'uscita nelle sale, quindi deve passare un certo periodo di tempo per arrivare in digitale. Soprattutto però volevamo che i fan potessero vedere il film al cinema, ovviamente al momento giusto e quando sarà sicuro tornare nelle sale."

Ricordiamo che in Italia New Mutants dovrebbe debuttare il prossimo 2 settembre. Per altre notizie ecco il poster Imax di New Mutants e una nuova scena in anteprima.