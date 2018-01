New Mutants: dopo il posticipo verranno inseriti riferimenti all'MCU?

Un paio di giorni fa, la 20th Century Fox ha comunicato cheavrebbe subito un posticipo di un anno nella programmazione ufficiale delle uscite.

La motivazione principale del rinvio – dal 13 aprile 2018 al 22 febbraio 2019 – è dovuta, si pensa, alla mancanza di sufficienti scene horror nella pellicola, che avrebbe lasciato scontento il pubblico dei test screening preliminari. In effetti, dal primo trailer già apparso in rete, le tonalità horror della pellicola appaiono molto marcate e la Fox ha voluto prendersi del tempo per promettere ciò che suggeriva il trailer. Queste ovviamente sono solo indiscrezioni senza una conferma ufficiale.

Un altro rumor, lanciato da ScreenRant, afferma che il rinvio sarebbe dovuto alla recente acquisizione della Fox da parte della Disney, che diverrà effettiva dopo il 2019. Le riprese aggiuntive ormai certe per il film di Josh Boone servirebbero quindi non solo a intensificare le scene orrorifiche, ma anche ad aggiungere dei riferimenti precisi all’Universo Cinematografico Marvel, sancendo di fatto il tanto atteso ingresso degli X-Men nell’universo condiviso. Sarà davvero così? Staremo a vedere…

Il cast del cinefumetto include Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) e Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes).