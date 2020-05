New Mutants, la Disney produrrà una trilogia con i supereroi guidati da Anya Taylor-Joy?

New Mutants è divenuto celebre per i suoi numerosi rinvii, ma adesso che i diritti dei personaggi legati al mondo degli X-Men sono passati in mano alla Disney, il regista Josh Boone spera che il suo atteso cinecomic horror abbia finalmente trovato pace.

Il progetto è finito in mezzo al fuoco incrociato durante la fusione delle due compagnie, ma dopo essere rimasto bloccato per anni (il primo trailer uscì nel 2017) la Disney ha deciso di bocciare la sessione di riprese aggiuntive prenotata dalla Fox e quindi promuovere a tutti gli effetti il "Boone Cut", che verrà distribuito nei cinema come originariamente concepito.

Ciò potrebbe voler dire che la compagnia è disposta a riporre la propria fiducia nel regista, e durante una recente intervista con la rivista SFX, Boone ha ammesso che spera che l'uscita di The New Mutants gli permetterà di completare la trilogia che aveva inizialmente pianificato alla Fox. Ma come la mettiamo con il reboot degli X-Men in arrivo per i Marvel Studios?

"Alla fine, dopo tutto questo tempo, sarà finalmente in grado di mostrare a tutti i miei nuovi mutanti, e ne sono molto orgoglioso", ha detto il regista. "Quello che spero ora è che avrà abbastanza successo per convincere lo studio a completare una trilogia. Ho già pianificato tutto prima delle riprese di questo film."

È difficile non essere incuriositi da ciò che potrebbe essere il progetto, ma al momento è impossibile sapere come andranno le cose.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini di New Mutants.