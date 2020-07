New Mutants e Disney Plus, che succede? Il leak fake in realtà è vero, annuncio in arrivo?

Nel pomeriggio di ieri ha iniziato a circolare online un presunto video leak di New Mutants pensato come spot tv per Disney+, cosa che confermerebbe l'arrivo dell'atteso spin-off degli X-Men sulla celebre piattaforma di streaming.

Alcuni tuttavia hanno messo in discussione la genuinità dello spot, bollandolo come fake: ma in un ribaltamento avvenuto nella notte, sarebbero emerse delle prove che invece ne confermerebbero l'autenticità.

Un team di rappresentanti della Disney ha fatto sapere ad alcuni siti e addetti ai lavori che lo spot televisivo sarebbe effettivamente falso, ma si tratta degli stessi rappresentati che in passato avevano dichiarato fake anche gli art-work promozionali trapelati per Solo: A Star Wars Story e Avengers: Endgame prima che quelle stesse art-work comparissero sulle confezione di alcune action figure ufficiali della Disney. Anche Josh Boone, su Instagram, avrebbe confermato la non ufficialità del trailer.

Tuttavia, ci sono molte prove che invece sostengono il contrario. Il trailer infatti contiene diversi dialoghi e scene aggiuntive mai utilizzate in nessun dei trailer o spot TV ufficialmente rilasciati in precedenza per New Mutants: la frase "Tutti voi siete pericolosi, ecco perché siete qui" che si sente all'inizio del filmato, per esempio, è nuova di zecca.

Sono presenti anche alcune inquadrature inedite, nonché una sequenza (che arriva al minuto 00:17 e mostra un orso demoniaco sfondare un muro di fronte a quella che sembrerebbe essere Alice Braga). che venne descritta in un articolo Cinefex sugli effetti visivi pubblicato alcuni mesi fa.

Come fa notare MCU Cosmic, è molto facile accusa un trailer come questo, rilasciato in qualità a dir poco infima, di essere un fake; al contrario è molto più difficile spiegare come un trailer fake possa contenere estratti e dialoghi inediti. O qualcuno ha avuto accesso al film per montare a piacimento il proprio trailer fake usando queste scene aggiuntive, oppure la Disney ha rilasciato accidentalmente uno spot televisivo che la società aveva intenzione di rivelare al panel di New Mutants previsto per il SDCC di giovedì.

A questo punto la seconda ipotesi sembra la più realistica, ma basterà attendere qualche giorno per saperlo.