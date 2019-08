New Mutants: per la Disney il film ha un potenziale limitato al box office

Dopo i flop al box office che hanno causato una perdita nel terzo quadrimestre della Disney, lo studio è corso ai ripari ridimensionando di molto i progetti futuri delle proprietà Fox. Nonostante l'uscita di New Mutants sia tuttora confermata, Variety ha però rivelato che le aspettative della Disney sul film sono piuttosto limitate.

Tanto che, sempre stando al report, la Disney sarebbe addirittura "indifferente" nei confronti dello spin-off degli X-Men in arrivo nelle sale nel 2020.

Scrive Variety: "Disney è ottimistica sul fatto che affidando proprietà della Fox come i Fantastici 4 e gli X-Men al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige la qualità di questi film migliorerà, ma durante la transizione dovranno essere risolte alcune questioni. Lo studio è indifferente nei confronti di New Mutants, uno spin-off degli X-Men con un'atmosfera da casa stregata, e crede che il suo potenziale al box office sia limitato."

Il film in sè era già pronto da diverso tempo ma la Disney nei mesi scorsi ha annunciato una serie di reshoot in vista dell'uscita prevista per il 3 aprile 2020. Con un giovane cast formato da Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Saga, Blu Hunt e Alice Braga, New Mutants rappresenterà l'ultimo film del franchise degli X-Men targato 20th Century Fox in attesa di vedere il debutto dei mutanti nelle prossime fasi del MCU.