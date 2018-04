New Mutants, Charlie Heaton rivela: "Sarà un horror a tutti gli effetti!"

Il nuovo posticipo dell'annunciato New Mutants dei Josh Boone (Colpa delle Stelle) ha destato non poca preoccupazione nei fan dell'Universo X-Men, ma a quanto pare il rinvio sarebbe figlio della decisione di rendere le venature horror del cinecomic ancora più vive e pulsanti.

Nelle intenzioni originali della 20th Century Fox, New Mutants sarebbe dovuto uscire nelle sale americane proprio oggi, Venerdì 13 marzo, così da cavalcare anche l'onda della superstizione d'oltreoceano, ma alla fine i piani sono drasticamente cambiati. E oggi l'interprete di Cannonball nel film, Charlie Heaton (Stranger Things), è intervenuto per mettere in chiaro come il progetto sarà un horror praticamente a tutto tondo.



Queste le sue parole: "La storia del film seguirà sostanzialmente questi mutanti psicologicamente danneggiati. Li vedremo fare i conti con loro stessi e con una natura che non riescono ad accettare e sarà un film horror sugli X-Men, una cosa mai vista prima d'ora. Quindi sì, sarà un horror a tutto tondo ambientato nell'Universo dei mutanti. Senza rivelare molto -non voglio rovinare la sorpresa, anche perché per al momento è tutto poco chiaro-, per quanto visto finora nel mondo degli X-Men questo sarà un vero e proprio film dell'orrore, più spaventoso di qualsiasi altra cosa abbiate visto nel genere cinecomic".



Per quanto riguarda il suo Cannonball, invece, Heaton ha aggiunto: "Sam viene dal Kentucky e appartiene alla classe operaia, ma ha questa capacità di lanciarsi come se fosse una palla di cannone". Questo confermerebbe quindi la presenza dei classici superpoteri dei protagonisti.



New Mutants vedrà nel cast anche Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Henry Zaga, Alice Braga, Jon Hamm e Antonio Banderas, per un'uscita prevista nelle sale il 2 agosto 2019.