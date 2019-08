New Mutants: Bill Sienkiewicz esalta la performance di Anya Taylor-Joy come Magik

Non abbiamo notizie su New Mutants da quando la Disney ha annunciato dei reshoot del film in vista della nuova uscita prevista per il 2020. Nel frattempo però è emersa in rete una foto dietro le quinte che ritrae la talentuosa Anya Taylor-Joy insieme al fumettista Bill Sienkiewicz.

Autore delle copertine e dei character design che hanno contribuito al successo della prima serie di fumetti dei New Mutants, Sienkiewicz ha condiviso l'immagine per fare dei calorosi complimenti all'attrice: "Anya è Magik... e pura magia. E' incredibilmente talentuosa." Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

La Taylor-Joy vestirà infatti i panni della mutante Illyana Rasputin conosciuta come Magik, sorella del membro degli X-Men Colosso già apparso nei due film dedicati a Deadpool. I suoi poteri consistono nel creare portali per una dimensione infernale chiamata Limbo che utilizza per coprire lunghi spazi in pochissimo tempo. Magia è stata cresciuta da un demone stregone di nome Belasco che l'ha obbligata a imparare le arti mistiche in modo che potesse attingere potere dalla sua anima.

Nel cast di New Mutants troveremo al suo fianco anche Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Saga, Blu Hunt e Alice Braga.

Diretto da Josh Boone, il film debutterà nelle sale il 3 aprile 2020 distribuito dalla Walt Disney Pictures. Per saperne di più vi rimandiamo al trailer ufficiale di New Mutants datato ottobre 2017.