New Mutants: le atmosfere cupe nel nuovo promo del film della Fox

Se c'è una cosa che il trailer e i promo didella Fox ci hanno mostrato è che il film sarà diverso da qualsiasi cosa vista prima nell'universo degli X-Men. Questa tendenza continua anche in queste ore con il rilascio del nuovo video promo, che vede il personaggio disdraiato a terra mentre la neve cade intorno a lei.

Il personaggio sembra incosciente e non si hanno indicazioni su come sia arriva fin li, anche se probabilmente ha qualcosa a che fare con la capacità del suo personaggio di trasformarsi in un lupo.

Il video promo è stato rilasciato tramite l'account Twitter ufficiale del film.

Appartenente all'universo degli X-Men, New Mutants è l'adattamento della serie a fumetti della Marvel, Nuovi Mutanti, e primo capitolo di una nuova trilogia.

La trama di New Mutants vede cinque giovani mutanti che scoprono le loro capacità mentre sono segregati in una misteriosa struttura. I ragazzi combatteranno per sfuggire al passato e ritrovare sé stessi.

Il cast del film comprende Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) e Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes).

Le riprese si sono svolte a Boston da luglio a settembre e il film, diretto da Josh Boone e prodotto da Marvel Entertainment e Twentieth Century Fox Film Corporation, arriverà nelle sale il 13 aprile 2018. La distribuzione italiana è affidata a 20th Century Fox.