New Mutants, Anya Taylor-Joy promette ai fan: 'Non vi annoierete!'

Mentre sia X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg che New Mutants di Josh Boone hanno vissuto entrambi produzioni travagliate, quelli che dovrebbero essere gli ultimi due cinecomic 20th Century Fox prima del definitivo passaggio alla Disney sono ormai in dirittura d'arrivo, e oggi del secondo parla una delle sue protagoniste.

Parliamo esattamente di Anya Taylor-Joy (The Witch, Glass), che intervistata da Variety ha avuto modo di discutere nuovamente su New Mutants e su cosa i fan dovranno aspettarsi, sia sul film che sul suo personaggio, Magik: "Il mio personaggio è una stronza infernale e la amo da morire per quanto è pazza. È davvero una ragazza aggressiva, russa e impertinente. Non vi annoierete, ve lo prometto".



Su film dice invece: "È complicato dire come sarà, perché non ho visto il cut finale del film, ma l'energia nel mentre della realizzazione è stata davvero qualcosa di straordinario e mai visto prima in un cinecomic".



La pellicola è diretta e co-scritta da Josh Boone, che cosi aveva parlato della pellicola in una recente intervista: "A questi ragazzi non potrebbe importare di meno di diventare X-Men. Sono cosi incasinati e gli sono capitate delle cose cosi orribili, che stanno cercando solo di capire come uscire da questa situazione. Abbiamo cercato di renderlo meno "X-Men" e fare un film incentrato sui personaggi e sulle performance degli attori protagonisti, e soprattutto più credibile e 'sui piedi per terra' delle altre pellicole sui mutanti della Marvel".



New Mutants è atteso nelle sale americane il 15 agosto 2019.