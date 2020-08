New Mutants, dopo anni le prime recensioni: ma sono tutte negative ...

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di una sorta di boicottaggio da parte della critica USA nei confronti di New Mutants, o per le meglio dire nei confronti delle anteprime stampa nord-americane del cinecomic di Josh Boone a causa delle pessime norme di sicurezza anti-covid.

La polemica non è assolutamente rientrata, eppure qualche testata più coraggiosa non ha partecipato al boicottaggio e ha comunque deciso di inviare intrepidi critici per sondare il terreno del cinecomic horror della Marvel prodotto da 20th Century Studios e distribuito da Disney. E, purtroppo, ciò che hanno trovato a quanto pare non è stato convincente.

New Mutants nelle scorse ore è infatti approdato su Rotten Tomatoes con una percentuale bassissima del 22%, il risultato di sette recensioni negative contro le due positive delle sole 9 in totale: in questo caso la statistica lascia davvero il tempo che trova, perché come noterete la maggior parte delle testate di cinema statunitensi hanno saltato l'anteprima stampa e hanno avvisato che non pubblicheranno mai (o per lo meno non in tempi stretti) la propria recensione del film, ma anche le 142 valutazioni verificate degli spettatori (nella famosa sezione de il "punteggio del pubblico") il numero rimane basso, con un 57% sicuramente non disastroso, ma non ancora sufficiente.

Ma vediamo cosa dice il Mail, ad esempio: "È difficile individuare esattamente in che punto il film di Boone va storto, perché ci sono così tante opzioni tra le quali scegliere". C'è anche chi definisce il cinecomic "un'esperienza di visione faticosa, anche con aspettative basse. È più adatto per la televisione, poiché Boone sta realizzando un episodio pilota e non un'esperienza per il grande schermo."

Uno dei pochi verdetti positivi arriva da Espinof: "Potrebbe non diventare un film cult, ma è un solido film d'avventura".

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ecco nuovi retroscena sulla produzione Fox.