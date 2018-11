New Line si aggiudica i diritti dell'horror movie Dear David

La festività di Halloween è ormai alle porte ma il genere horror di sicuro non andrà mai in vacanza e di questo ne è ben consapevole la New Line Cinema del gruppo Warner Bros. che ha da poco messo le mani su Dear David, la ghost story nata sul web ad opera dell’ex fumettista di BuzzFeed Adam Ellis.

Nel mese di giugno i BuzzFeed Studios, associati in partnership con il produttore di It, Dan Lin, per produrre il lungometraggio, erano alla ricerca di un distributore per Dear David. Dopo lunghe fasi di negoziazioni la New Line è riuscita infine ad avere la meglio sulla Paramount Players, ottenendo gli ambiti diritti di sfruttamento per portare al cinema il progetto.

Premettendo che Dear David sia in realtà un titolo eventuale, nato perlopiù sulla base delle rivelazioni del disegnatore di fumetti, la storia si basa sui tweet pubblicati da Ellis nell’agosto 2017, in cui affermava che il suo appartamento era infestato da un fantasma di un bambino deceduto, il quale era intenzionato ad ucciderlo. Il fumettista ha prodotto quelle che sembrano essere prove digitali a sostegno della sua tesi, affermando di aver conversato anche con il bambino. Il tweet di Ellis è diventato subito virale e più di un milione di utenti del popolare social network sono rimasti incuriositi dalla sua storia.

Essendo in quel periodo sotto contratto per BuzzFeed e avendo pubblicato l'accaduto in un articolo caricato online sul sito, sono sorte le prime questioni legali su chi detenesse i diritti di Dear David. Le due parti, tuttavia, hanno raggiunto un accordo per unire assieme le forze e coinvolgere un produttore esperto come Lin che vanta diverse collaborazioni in pellicole di successo come Sherlock Holmes, il già citato horror It e Godzilla vs. Kong.

Nell’estate appena trascorsa è emerso che Mike Van Waes si sarebbe occupato della sceneggiatura. In calce troverete anche una foto postata nel dicembre 2017 da Ellis che dimostrerebbe quanto egli afferma circa la presenza di David nell’appartamento.



Quanti di voi fossero interessati a conoscere cronologicamente la storia di Ellis può consultarla all'indirizzo fornito dallo stesso artista che ha raccolto in una pagina i diversi tweet.