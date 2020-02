New Gods, Tom King vuole che il film rifletta la visione di Jack Kirby

Oltre ai già avviati The Suicide Squad e The Batman, tra i progetti più attesi dei prossimi anni per Warner Bros. e DC rientra certamente anche New Gods, il film affidato alla penna di esperti sceneggiatori come Ava DuVernay e Tom King, il quale ha scritto anche l'acclamata serie di fumetti su Mister Miracle.

Ospita al New York Comic Con per parlare dei suoi prossimi progetti, il fumettista ha aggiornato sullo stato dei lavori del film e ne ha approfittato per fare i complimenti alla sua collega.

"Non ho niente di nuovo da dirvi a parte il fatto che siamo nel bel mezzo dello sviluppo" ha detto King (via Inverse). "Abbiamo delle parole scritte su un foglio, e sono molto belle... Ora che ho visto Ava scrivere, posso confermarvi ciò mi aspettavo fin dall'inizio: è un genio dei nostri tempi per narrazione e ricerca delle emozioni. Non è una sorpresa ma è un sollievo averne la conferma."

Per quanto riguarda il tono del film, King ha confermato la sua volontà di rispettare la visione originale del creatore dei Nuovi Dei, Jack Kirby: "La più grande sfida dell'intera operazione è renderla il più personale e migliore possibile. Senza lasciare che la burocrazia di Hollywood e dei fumetti interferiscano con la visione originale della storia, che riguarda Jack Kirby e il suo mondo."

