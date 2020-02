New Gods: Tom King sostiene che il film sarà personale e da panico

Tom King, sceneggiatore di New Gods, non può ancora svelare molto sul film ma ha rassicurato i fan che si tratterà di un'opera molto personale e che riguarderà Jack Kirby e il suo mondo. Al momento tutto quello che si sa sul film è che sarà basato sulla serie di fumetti DC Comics creata da Kirby e che al timone ci sarà Ava DuVernay.

In ogni caso Tom King ha voluto dare un'idea ai fan sulle sfide che ha dovuto affrontare per realizzare il film. Durante un'intervista rilasciata al Comic-Con di New York, Tom King aveva dichiarato della sfida di rendere il film personale e fedele all'opera di Jack Kirby nonché al suo mondo:"Posso dirti che la più grande sfida dell'intera faccenda è renderla personale e buona. Non fare in modo che la burocrazia di Hollywood, i fumetti e tutte queste cose ostacolino una visione singolare di ciò che tratta questa storia. Che riguarda Jack Kirby e il suo mondo".



Diretto da Ava DuVernay, New Gods è co-scritto dalla stessa regista e da Tom King. Prodotto da Warner Bros., New Gods si baserà sui personaggi DC Comics, creati e illustrati da Jack Kirby. I dettagli del film sono attualmente sconosciuti, anche se le incarnazioni dei Nuovi Dei includono personaggi come Granny Goodness, Desaad, Godfrey e il potente villain Darkseid.

New Gods è uno dei tanti progetti attualmente sviluppati da Warner Bros. e DC, insieme a The Batman, il film su The Flash, Black Adam, The Suicide Squad e Shazam 2.

Inoltre - in base alle sue dichiarazioni - Tom King vuole che il film rifletta la visione di Jack Kirby. Qualche settimana fa Ava DuVernay ha aggiornato su New Gods, confessando di prendere appunti dai fan casting.