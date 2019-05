New Gods: Tom King pubblica un teaser su Twitter, la DC è in visibilio

Nella giornata di ieri è stato annunciato che Tom King scriverà New Gods, uno dei cinecomic che la Warner Bros. sta producendo per l'etichetta Worlds of DC, nata dalle ceneri del DC Extended Universe.

Il film sarà diretto da Ava Du Vernay e ruoterà intorno ai Nuovi Dei, e molto probabilmente racconterà la genesi del temibile villain Darkseid. Chiamata anche "Quarto mondo", la storia originale edita ovviamente da DC Comics si estende per una trilogia di fumetti scritti e disegnati da Jack Kirby che venne pubblicata nei primi anni '70: New Gods, Forever People e Mister Miracle.

I Nuovi Dei sono nativi dei pianeti gemelli Nuova Genesi e Apokolips: Nuova Genesi è un pianeta idilliaco pieno di foreste incontaminate, fiumi e montagne, ed è governato dal benevolente Altopadre, mentre Apokolips è una distopia infernale piena di macchinari e pozzi infuocati, ispirata all'Inferno di Dante e governata dal tiranno Darkseid.

I due pianeti erano un tempo parte dello stesso mondo, chiamato Urgrund, che si separò millenni prima dopo la morte dei Vecchi Dei durante il Ragnarǫk.

I fan DC sanno quanto King conosca bene questi personaggi - lo scrittore ha vinto numerosi premi per la sua graphic-novel Mister Miracle - e infatti alla notizia sono letteralmente impazziti. Perfino la DC, attraverso il suo account ufficiale, ha espresso eccitazione per il progetto.

King ha ringraziato tutti pubblicando su Twitter un breve ed enigmatico teaser. Potete trovarlo in calce all'articolo.

Cosa ne pensate dell'ingresso di King nel progetto?

