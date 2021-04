New Gods e The Trench non si faranno: Warner cancella i film di Ava DuVernay e James Wan

Niente da fare per New Gods e The Trench: i due cinecomic diretti rispettivamente da Ava DuVernay e James Wan sono stati accantonati da Warner Bros. e DC Films.

Sembra che non avremo modo di vedere cosa avevano in programma per i fan DC Ava DuVernay e James Wan con New Gods e lo spin-off di Aquaman The Trench.

Entrambi i film sono infatti stati rimossi dai progetti in lavorazione per gli studios, come annunciato tramite comunicato ufficiale dalle due compagnie: "Come parte del nostro catalogo DC, alcuni titli in fase di sviluppo come New Gods e The Trench non andranno avanti. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e la loro collaborazione durante tutto questo tempo, e non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con entrambi per altre storie ambientate nel mondo DC. I progetti rimarranno nelle loro sapienti mani dovesse esserci occasione di lavorarci ancora in futuro".

Per quanto riguarda The Trench, pare che sia stato preso in considerazione l'effettivo interesse del pubblico per altre avventure ambientate nel Regno idi Atlantide senza però forti collegamenti con Aquaman, valutando anche l'opzione streaming su HBO Max, ma trattandosi più di uno standalone si è deciso di lasciar perdere.

New Gods era in fase di sviluppo dal 2018, e avrebbe avuto una storia molto articolata, ma considerata la rinnovata presenza di Darkseid nella Justice League di Zack Snyder, si è deciso di aspettare e lasciare che passasse più tempo da un'apparizione e l'altra del celebre villain.

Come indicato però dal comunicato, non è detto che in futuro uno o entrambi i progetti non possano tornare a essere sviluppati, ma per ora, pare che ci si voglia concentrare su altro.

Sia la DuVernay che Wan rimarranno comunque in casa DC grazie alla serie tv targata The CW Naomi e al sequel di Aquaman.