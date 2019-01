New Gods: rivelati i villain del film DC diretto da Ava DuVernay

Nella giornata di ieri vi abbiamo rivelato che Big Bard e Mister Miracle saranno i protagonisti di New Gods, nuovo film del DC Extended Universe attualmente in lavorazione, e ora pare che un nuovo rumor abbia rivelato anche i principali villain del progetto diretto da Ava DuVernay.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Geeks World Wide, gli antagonisti di New Gods saranno Nonnina Bontà e le Furie Femminili. Per quelli di voi che non hanno familiarità con i personaggi, segnaliamo che Nonnina Bontà è una dei membri dell'Elite di Darkseid, e sul pianeta Apokolips gestisce l'orfanotrofio dove vengono allevati i figli del Tiranno. Ad aiutarla ci sono le Furie, guerriere letali addestrate proprio da Nonnina Bontà e corpo speciale dell'esercito di Darkseid.

Big Barda, co-protagonista del film, faceva parte di questo corpo di guardia, ma fuggì dopo essersi innamorata di Mr. Miracle, figlio adottivo di Darkseid.

Messa in questo modo, sembra il film di Ava DuVernay racconterà una storia di matrice shakespeariana ambientata alla corte di Apokolips, fatta di tradimenti e amori proibiti. Concentrarsi su un gruppo relativamente piccolo di protagonista ha assolutamente senso, considerata la mole di personaggi legati a Darkseid e a Nuovi Dei della DC, talmente ampia da rischiare di sovraffollare il film.

Ovviamente, stando così le cose, è improbabile che Darkseid stesso non abbia un ruolo nel film, e sarà interessante vedere se e come la storia si riallaccerà agli eventi di Justice League.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per questo film? Fatecelo sapere nei commenti!