New Gods, i primi dettagli sulla trama rivelano i protagonisti principali del cinecomic DC

Mentre la Warner Bros. e la DC Films si godono il meritato successo di Aquaman, a quota 1 miliardo e 22 milioni di dollari nel mondo, un nuovo report di We Got This Covered sposterebbe l'attenzione dei fan sull'annunciato e atteso New Gods diretto da Ava DuVernay (Selma, Nelle pieghe del tempo).

Come sappiamo, New Gods porterà sul grande schermo i mitici personaggi creati per l'etichetta DC dal grande Jack Kirby: essere immortali e potentissimi di cui fa parte anche Darkseid che potrebbero regalare al genere cinecomic qualcosa di mai visto prima, soprattutto in termini di portata e spettacolarità - al pari degli Eterni in sviluppa in casa Marvel Studios.



Stando comunque al report di We Got This Covered, la storia di New Gods finora tenuta nascosta dovrebbe essere incentrata su Mister Miracle e Big Barda e sul loro tentativo di fuggire dal pianeta infernale Apokopolis, regno di Darkseid. Proprio il pianeta sarà anche al centro di un conflitto politico con il pianeta gemello, diciamo quello "paradisiaco", conosciuto come New Genesis. Le informazioni non sono comunque confermate dalla Warner Bros. né dalla DC Films, quindi vanno prese con la dovuta cautela.



Dovessero essere confermati, potremmo assistere non solo alla storia d'origini di Mr. Miracle e della sua amata Big Barda, ma anche a uno dei conflitti più imponenti dell'intera storia DC, quindi l'hype per New Gods sale di qualche tacca.