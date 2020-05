New Gods, i fan DC impazziranno per l'eroe appena confermato da Ava Duvernay

Tom King ci aveva promesso grandi cose per New Gods, e sembra che così sarà: la regista, sceneggiatrice e produttrice del film Ava DuVernay ha infatti rivelato la presenza di un altro personaggio tramite un post su Twitter.

Sarà stato anche il nickname dell'utente (Maxwell Lord, proprio come il villain interpretato da Pedro Pascal in Wonder Woman 1984), ma alla sua richiesta di condividere qualche aggiornamento sull'atteso progetto targato DC, la DuVernay ha risposto "Siccome lo hai chiesto in maniera così gentile... Questa settimana sto lavorando alla quarta bozza di una scena con All-Widow".

I fan dei New Gods avranno dunque piacere di sapere che la Regina dei Bugs, la razza di insetti umanoidi di New Genesis, un pianeta noto per essere ricco di foreste, montagne e fiumi e considerato la nemesi di Apokolips.

Questo però non è la prima rivelazione che ci ha fatto la DuVernay sui personaggi presenti nel film: in precedenza la regista ha confermato anche Darkseid e le Furie, mentre per quanto riguarda dei possibili interpreti, Ava non esclude che l'ispirazione potrebbe arrivare anche dai fancast.

Al momento non sappiamo quando Warner Bros. pianifica di far uscire New Gods al cinema, e probabilmente le recenti rivoluzioni del calendario dovute all'attuale emergenza sanitaria avranno influito sui programmi, quindi non resta davvero che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.