New Gods, di Ava DuVernay, ha trovato lo sceneggiatore in Kario Salem!

Il film DCEU, New Gods, non ha solo trovato in Ava DuVernay la regista, ma anche l'autore, l'uomo dietro Chasing Mavericks e The Score è salito a bordo!

La DuVernay dirigerà l'adattamento cinematografico di The New Gods, tratto da una serie di fumetti creata da Jack Kirby in seguito al suo passaggio dalla Marvel alla DC Comics nei primi anni '70. Salem "elaborerà la narrativa e lavorerà a stretto contatto" con Ava DuVernay.

I New Gods sono stati creati da Kirby nel lontano 1971 come parte della saga "Fourth World". Debuttarono in una serie di fumetti correlati, che introdussero poi anche gli iconici criminali DC Darkseid e Highfather. New Gods racconta la storia di una guerra tra pianeti che esistono al di fuori del multiverso DC - New Genesis e Apokolips - in cui Darkseid scopre che l'umanità è la chiave per l'equazione Anti-Vita.

I New Gods saranno un altro prodotto che concorrerà all'espansione del DC Extended Universe, lanciato da Zack Snyder nel 2013 e si unirà alla lista dei progetti in sviluppo della Warner Brothers. La lista include The Batman, Flashpoint, Man of Steel 2, Nightwing, Cyborg, Gotham City Sirens, Green Lantern Corps, Black Adam, Booster Gold e Justice League Dark.