New Gods: Ava DuVernay tramite I social aggiorna i fan sul progetto

Warner Bros. e DC Comics stanno lavorando ad un adattamento cinematografico di New Gods. La regista del film sarà Ava DuVernay, che nelle scorse ore ha voluto stuzzicare un po' i fan sul progetto tramite il suo profilo Twitter. I Nuovi Dei (New Gods) appartengono all'universo DC Comics e sono stati creati da Jack Kirby nel 1971.

New Gods rimane uno dei principali progetti in cantiere di Ava DuVernay e la stessa regista l'ha voluto ribadire tramite i social, interagendo con i fan.

Pare che l'obiettivo della regista sia non solo quello di attenersi al lavoro di Jack Kirby, ma anche quello di decifrare meglio quali possono essere le parti salienti da inserire nel film per poter creare un prodotto che possa valorizzare al meglio i Nuovi Dei.

DuVernay ha raccontato che sta lavorando a Central Park Five ma che il progetto di New Gods è decisamente vivo e pronto a concretizzarsi.

New Gods fa parte della saga del Quarto Mondo, pubblicata tra il 1970 e il 1973. Si parla ormai da qualche tempo di un adattamento cinematografico e solo negli ultimi mesi pare che la situazione possa realizzarsi sul serio.

Ava DuVernay è stata la prima donna afroamericana a ricevere una candidatura ai Golden Globe, grazie al suo lavoro per Selma - La strada della libertà. Recentemente ha lavorato al film Nelle pieghe del tempo, uscito nelle sale italiane il 28 marzo.