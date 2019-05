New Gods: Ava DuVernay scriverà il film insieme al fumettista Tom King

Secondo quanto rivelato e confermato dalla stessa Ava DuVernay, la regista scriverà l'atteso film sui New Gods insieme al fumettista Tom King, noto per il suo lavoro sia con la Marvel che con la DC Comics.

Come già noto, la DuVernay è stata ingaggiata dalla Warner per scrivere e dirigere l'adattamento del fumetto scritto da Jack Kirby, New Gods, e in queste ore la regista è stata affiancata da King alla sceneggiatura del progetto, come rivelato da lei stessa sul suo account ufficiale su Twitter.

La storia basata sul fumetto racconterà la genesi del temibile villain Darkseid. Chiamata anche "Quarto mondo", la storia si estende per una trilogia di fumetti scritti e disegnati da Kirby e che vennero pubblicati nei primi anni '70: New Gods, Forever People e Mister Miracle. New Gods venne alla luce dopo che il mondo degli dei classici della mitologia venne distrutto dopo Ragnarok. Le divinità popolarono così due pianeti: uno è New Genesis, un paradiso incontaminato, e l'altro è Apokolips, una versione simile all'inferno di Dante, perennemente in guerra.

Per chi non conoscesse il lavoro di fumettista di King, lo scorso anno si è aggiudicato il prestigioso Eisner Award come miglior sceneggiatore per Mister Miracle e Batman. All'epoca dell'annuncio della realizzazione del film, la Warner aveva ingaggiato anche Kario Salem (Chasing Mavericks) allo script.

In attesa di vederla al lavoro per la DC Films, la DuVernay arriverà su Netflix questo venerdì con la sua nuova e attesa serie limitata intitolata When They See Us; basata su una storia vera, la trama segue cinque adolescenti di Harlem imprigionati in un incubo quando si accorgono di essere stati ingiustamenti accusati di essere i responsabili un brutale attacco a Central Park.