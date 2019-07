New Gods, Ava DuVernay sullo sceneggiatore del progetto: 'Tom King è un genio'

New Gods è ancora in fase di sviluppo, ma al Comic-Con il suo sceneggiatore, Tom King, aveva rassicurato i fan sull'inizio dei lavori e sul progetto in generale. E così sembra pensarla anche Ava DuVernay, che in un post su Twitter definisce il collega "geniale".

La regista di New Gods, che vestirà anche lei i panni di sceneggiatrice del film assieme a King, ha espresso tutta la sua ammirazione per il fumettista e attuale scrittore delle avventure cartacee di Batman tramite social network.

A una foto pubblicata su Twitter, (che potete vedere anche in calce alla notizia) la DuVernay ha infatti aggiunto come caption:

"'E venne il tempo in cui i Vecchi Dei morirono'." Per coloro che non lo sapessero già... @TomKingTK è un genio. È stato bello lavorare con te questa settimana, amico. Continuiamo così. A."

I New Gods sono un gruppo di personaggi dagli straordinari poteri nati negli anni '70 dalla fantasia di Jack Kirby, celebre penna dietro tante delle storie targate sia Marvel che DC.

La DuVernay ha chiesto personalmente alla Warner Bros. di poter realizzare questo film, e visto anche il recente successo della miniserie When They See Us e l'entusiasmo che sembra avere nei riguardi della pellicola, non possiamo che aspettarci grandi cose.

Al momento, la Waner non ha ancora fissato una data di uscita per New Gods.