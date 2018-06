New Gods, Ava DuVernay rivela: "Ho chiesto di farlo e la DC mi ha detto di sì!"

Mentre quest'anno vedremo a dicembre l'attesissimo Aquaman di Jason Momoa e il prossimo toccherà invece allo Shazam! di David F. Sandberg e al Wonder Woman 2 di Patty Jenkins, la DC Films ha in sviluppo tanti altri titoli per gli anni a venire, tra i quali il curioso New Gods.

Curioso perché in realtà è un progetto venuto fuori dal nulla, che marca ancora di più l'interessa dalla Warner nella produzione di cinecomic differenti dai soliti noti Batman o Superman; una strada, a dirla tutta, interessante e già battuta anche dalla Marvel con i Guardiani della Galassia e Ant-Man, rivelatasi poi proficua e fuori dai soliti schermi.



Il New Gods di Jack Kirby, così, verrà adesso adattato per il grande schermo da Ava DuVernay, la regista di Selma e de Nelle pieghe del tempo, che ha rivelato in queste ultime ore durante un'intervista via Twitter che è stato proprio lei a proporre alla DC Films l'idea di un film tratta dai New Gods. Scrive infatti sul social: "È andata così: ho detto "voglio fare un film sui New Gods" e loro mi hanno detto di sì". Esclusi i più inquadrati The Batman, il sequel de l'Uomo d'Acciaio o Wonder Woman 2, sono in realtà molti i progetti in via di sviluppo presso lo studio ad essere stati proposti direttamente dai registi: basti pensare ad esempio al Deathstroke di Gareth Evans e al Joker di Todd Phillips.



Speriamo comunque che con questo New Gods la talentuosa Ava DuVernay possa svolgere un lavoro migliore del suo ultimo Nelle pieghe del tempo, decisamente mediocre e deludente.