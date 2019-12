New entry per Matrix 4: Toby Onwumere di Sense8 si unisce al cast

Settimana impegnativa quella appena iniziata sul set di Matrix 4: solo ieri Jonathan Groff si è unito al cast e adesso anche l'attore Toby Onwumere è stato scritturato.

Il mistero intorno al quarto capitolo di Neo e Trinity continua ad infittirsi, con un cast che si amplia sempre più e, paradossalmente, con sempre meno notizie in merito: come già successo per la scritturazione al buio Neil Patrick Harris e quella di Groff, anche nel caso di Onwumere non si sa nulla in merito al ruolo che l'attore ricoprirà nel quarto sequel.

Onwumere inizia la sua carriera attoriale a teatro, recitando inn numerose commedia si Shakespeare, ma è con la serie Sense8 che viene conosciuto dal grande pubblico. Con una delle casualità che rendono grande il mondo hollywoodiano, è proprio sul set della serie targata Netflix che Onwumere conosce Lana Wachowski, creatrice di Sense8 e regista di tutti i capitoli di Matrix, sia quelli passati che del quarto sequel.

Nel cast ritroveremo Keanu Reeves, nei panni di Neo, e Carrie-Anne Moss, che sarò nuovamente Trinity. Tra le altre new entry anche Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen), che secondo alcuni rumor interpreterà un giovane Morpheus.

Per soddisfare, o alimentare, la vostra curiosità date un'occhiata al nostro approfondimento su Matrix 4, in produzione dalla primavera 2020, ma la cui data d'uscita è ancora sconosciuta.