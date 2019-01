New Avengers e Young Avengers nel futuro dei Marvel Studios?

Sappiamo che Avengers: Endgame sancirà la fine di un’era per i Marvel Studios, che da lì in poi orchestrerà delle nuove storie e storyline che formeranno la cosiddetta Fase 4 dell’universo condiviso.

Come noto, Spider-Man: Far From Home sarà il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma quali sono i piani futuri per lo studio? Ebbene, secondo gli ultimi rumor - tutt’altro che confermati - sembra che Kevin Feige e colleghi spingeranno sulla produzione di due film crossover dedicati ai New Avengers e ai Young Avengers (si nota che potrebbe trattarsi sia di due film separati che di un unico film con entrambi gli schieramenti).

Il sito, MCU Cosmic, aggiunge anche che c’è la possibilità che il nuovo film crossover possa combinare persoanggi di Young Avengers con probabilmente Black Panther, Captain Marvel e Doctor Strange e così formare un nuovo team di Vendicatori che porti alla creazione di storie diverse da quelle raccontate finora. Lo scorso anno era anche emersa una voce secondo cui la Marvel stesse sviluppando un Dark Avengers così da poter espandere ulteriormente il franchise.

Ovviamente tutti questi rumor e progetti potrebbero anche essere accantonati, dato che adesso i Marvel Studios disporranno sia dei Fantastici 4 che degli X-Men, con i quali creare una serie infinita di nuove storie.

Avengers: Endgame, per la regia di Anthony e Joe Russo, approderà nelle sale italiane il 24 aprile 2019. Le altre pellicole in arrivo per i Marvel Studios sono Captain Marvel il 6 marzo e poi Spider-Man: Far From Home, in sala in Italia a partire dal 4 luglio 2019, ma distribuito dalla Sony Pictures e che darà ufficialmente il via alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.