New Avengers: anche Spider-Man alla guida dei nuovi Vendicatori Marvel?

Mentre l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è slittato di sette mesi a causa della Pandemia di Coronavirus, con Black Widow rimandato a novembre 2020, l'auto-isolamento non impedisce agli heads Marvel Studios di proseguire i piani d'espansione del MCU, e l'ultimo rumor riguarderebbe il franchise degli Avengers.

Stando infatti a quanto riportato da MCU Cosmic, Kevin Feige e soci starebbe pensando di sviluppare un nuovo capitolo dei Vendicatori intitolato New Avengers, nuova formazione degli Eroi più forti della Terra guidata questa volta dalla Captain Marvel di Brie Larson. Carol Danvers non sarà comunque l'unico volto noto a tornare in questa sorta di secondo capitolo cinematografico dei Vendicatori.



Stando al report, infatti, dovrebbe far parte della New Avengers Initiative anche lo Spider-Man di Tom Holland, e viene aggiunto che "un regista molto amato dai fan e legato proprio a Spidey" è seriamente considerato per prendere in mano le redini del progetto. È importante sottolineare che al momento non c'è nessun film di New Avengers annunciato per la Fase 4 Marvel e nessun commento da parte dello studio.



Una cosa è però certa: il ruolo crescere ricoperto da Captain Marvel e Spider-Man all'interno del MCU e tra le fila dei Vendicatori, il che potrebbe condurli senza troppi problemi in cabina di comando di una seconda squadra di Avengers. E per il regista, ci vengono in mente per forza di cosa Jon Watts (magari dopo Spider-Man 3?), Marc Webb e anche Sam Raimi, da poco unitosi alla famiglia Marvel alla regia di Doctor Strange in the Multivers of Madness.



Sempre che i report siano veri. Ovviamente.