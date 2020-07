New Avengers: un fan poster immagina la nuova formazione dei Vendicatori

Terminata la grandiosa ed epica Infinity Saga con lo spettacolare Avengers: Endgame, i fan del Marvel Cinematic Universe non aspettano altro che vedere in sala il film apripista della Fase 4 del MCU, il Black Widow di Cate Shortland, così da entrare nel vivo del prossimo percorso cinematografico del grande progetto Marvel.

Quello che sappiamo per certo è che con la morte di Iron Man (Robert Downey Jr), l'addio di Captain America (Chris Evans) e la tragica scomparsa di Vedova Nera (Scarlett Johansson), le fila dei Vendicatori hanno perso la metà degli Avengers originali, bisognosi dunque di rimpinguare quelle posizioni ora scoperte.



Non è ancora chiaro chi si aggiungerà e quale sarà l'effettiva nuova formazione, ma in attesa di scoprirlo l'artista web Psychboz ha voluto condividere via Instagram un suo fan poster proprio dedicato ai Nuovi Vendicatori e la formazione da lui immaginata. Tra questi troviamo al centro Thor affiancato da Falcon e Doctor Strange. Sotto di loro Captain Marvel e ai suoi lati Occhio di Falco e la Potente Thor di Natalie Portman, entrambi seguiti verso l'esterno della composizione da Black Panther, Star-Lord, Ant-Man e Hulk a sinistra e Scarlet Witch, Gamora, Groot, Rocket Raccoon e Wasp a destra.



A troneggiare su tutti è la figura gigantesca e in penombra di quello che potrebbe essere il prossimo grande villain del MCU, Galactus.



Cosa ne pensate?