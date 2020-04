New Avengers, un'epica fan-art immagina il glorioso futuro del Marvel Cinematic Universe

Per adesso non ci sono piani per un ipotetico Avengers 5 o un New Avengers, ma alcune recenti dichiarazioni di Sebastian Stan e dei rumor per Captain Marvel 2 hanno improvvisamente fatto schizzare alle stelle l'attesa per un sequel di Avengers: Endgame.

E mentre i fan del Marvel Cinematic Universe aspettano che il team si materializzi di nuovo, alcuni non perdono tempo e si lasciano trasportare dall'immaginazione. Uno dei migliori esempi arriva dall'artista Yadvender Singh, noto su Instagram come ultraraw26, e la sua ultima fan-art presenta i membri sopravvissuti della squadra di Avengers: Endgame in un poster a dir poco epico.

Come potete vedere in calce all'articolo, la locandina include alcune star note del MCU, come Captain Marvel (Brie Larson) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), ma anche alcune sorprese come Nebula (Karen Gillan) e Mantis (Pom Klementieff). Thor il Figlio di Odino (Chris Hemsworth) è il solo membro dei sei Avengers originali a tornare in questa nuova formazione, completata anche da Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), Wasp (Evangeline Lilly), Gamora (Zoe Saldana), Scarlet (Elizabeth Olsen) e Falcon (Anthony Mackie).

Partendo dal presupposto che, prima o poi, gli Avengers torneranno in base al semplice principio che la Disney non rinuncerà da un giorno all'altro al più importante franchise della storia del cinema, voi chi vorreste vedere nella prossima formazione del team? Ditecelo nella sezione dei commenti.